İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı için daha önce verdiği 'ihtiyati tedbir' kararını kaldırdı. Söz konusu kararın kaldırılmasıyla tedbir kapsamında atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki çağrı heyetinin görevi sona erdi. CHP Genel Merkezi’nin il kongresine kadar İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, "ihtiyati tedbir" adı altında CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik'le yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılması kararı almıştı. İlk kararda Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 5 kişilik bir çağrı heyeti görevlendirilmiş, ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz heyetten çekilme kararı almıştı.

Tekin, 8 Eylül 2025'te kayyum kararını protesto eden çok sayıda yurttaşın toplandığı İstanbul İl Başkanlığı binasına polis eşliğinde girmişti. Tekin’in binaya girebilmesi için kitleye biber gazıyla müdahale edilmiş ve 10 yurttaş gözaltına alınmıştı. 39 kişi hakkında işlem başlatılırken 3 yurttaş ise sürece ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.