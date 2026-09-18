Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’daki temasları sırasında hem kentin gündemine hem de ülke siyaseti ve ekonomisindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, programına 4 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i cezaevinde ziyaret ederek başladı.

Ziyaretin ardından Özel, Ulu Cami’ye geçti. Cuma namazı sonrasında yaptığı değerlendirmede Bozbey’in tutukluluk sürecine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

ÖZEL’DEN BOZBEY AÇIKLAMASI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Bozbey’in son yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına yüksek oy farkıyla seçildiğini hatırlatarak, yaşanan sürecin seçmen iradesiyle bağdaşmadığını savundu. Özel, Bursalıların Bozbey’i yaklaşık 160 bin oy farkıyla göreve getirdiğini belirterek, belediye yönetimine yönelik müdahaleleri eleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki temsil dağılımına da değinen Özel, partisinin kent genelinde aldığı oy oranıyla meclisteki sandalye sayısı arasında farklılık bulunduğunu söyledi. Bozbey hakkındaki suçlamaların önceki dönemlere dayandırıldığını belirten Özel, tutuklama ve görevden uzaklaştırma sürecini “haksızlık” olarak nitelendirdi.

Bursa’daki temasları sırasında vatandaşlardan Bozbey’e yönelik çok sayıda destek mesajı aldığını ifade eden Özel, kentte Bozbey’e sahip çıkılması yönünde güçlü bir talep bulunduğunu söyledi. Özel ayrıca, Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetimine ilişkin çeşitli eleştiriler duyduklarını, vatandaşların özellikle son dönemdeki fiyat artışlarından yakındığını aktardı.

MUSTAFA BOZBEY YENİ PARTİ’YE KATILACAK MI?

Mustafa Bozbey’in siyasi geleceğine ilişkin soruya yanıt veren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bozbey’in önceki partisinden ayrıldığını ve desteğini Yeni Parti’den yana sürdürdüğünü söyledi.

Bozbey’in tahliye edilmesinin ardından partiye katılacağını ifade eden Özel, rozetini bizzat kendisinin takacağını belirtti. Özel, “Sayın Bozbey’in hem gönlü hem bütün desteği bizimle birlikte. Çıktığında da büyük bir onurla yakasına Yeni Parti rozetini ben takacağım” dedi.

YENİ PARTİ’NİN İSMİ VE LOGOSU DEĞİŞECEK Mİ?

Özgür Özel, partisinin isim ve logosuna ilişkin tartışmalara da değindi. Kuruluş aşamasında İçişleri Bakanlığına iki farklı isim seçeneğiyle başvurduklarını anlatan Özel, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından isimle ilgili bir bildirim aldıklarını söyledi.

Yeni Parti’nin isim ve logosunun başka bir siyasi oluşumla karışıklık yaratacak ölçüde benzer olmadığını savunan Özel, bu konuda anayasa hukukçularından görüş aldıklarını ifade etti.

Konunun Anayasa Mahkemesi gündemine taşınabileceğini belirten Özel, olası bir karar halinde bazı küçük değişikliklerin yapılabileceğini ancak “Yeni Parti” isminden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Özel, “Yeni Parti’nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz” ifadelerini kullandı.