Bozbey, konunun sürekli gündeme getirilmesini de iyi niyetli bulmadığını belirtti. CHP’li belediyelere yönelik operasyonların ardından bazı CHP’li belediye başkanları partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Bozbey’in AK Parti’ye geçeceği söylentileri ortaya atılmış, Bozbey ise halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları ikinci kez reddetmişti.

Bozbey şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Ankara’daydık. Miting ve kurultay davası için bulunduğumuz bu ziyarette Genel Merkezimize de uğradık. Ardından da sosyal medya hesabımızda ‘baba ocağındayız, evimizdeyiz’ paylaşımını yaptık. Bunun üzerine söylenecek fazla bir şey yok. Bu konunun sürekli gündemde tutulmasını da iyi niyetli bulmuyorum. Biz görevimizin başındayız. Tek hedefimiz, bütün enerjimizi Bursa’ya ve Bursalılara hizmet için harcamaktır" dedi.

Bozbey'in 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultaya katılacağı da ifade edildi.