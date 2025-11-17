Azerbaycan'dan kalkan kargo uçağımız, kalkıştan 27 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü ortaya çıkmış ve 20 askerimiz şehit olmuştu.
Neden Düştüğü Bilinmiyor
Olay sonrası uçağın neden düştüğü tartışma konusu olmuştu. Uçağın kara kutusu inceleme altına alınırken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama geldi.
"Ön Bulgular Kuyruk Kopması"
Sabah'ta yer alan habere göre kabine toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Güler, "Ön bulgular, kuyruk kopması. Karakutu yaklaşık iki ay sonra biter" dedi.
Kaynak: Sabah Gazetesi