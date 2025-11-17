Olay İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Ahmet Ö.(68) olduğu belirlendi. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç