Youtuber Yasin Koca, çektiği videolarla gündem olmaya devam ediyor. Cinli videolar ile gündeme gelen Youtuber bu kez rotasını Çökene köyüne çevirdi.

Yaklaşık 5 yıl önce ekonomik kaygılar ile tamamen boşaldığı söylense de hakkında birçok spekülasyonun yapıldığı yerleşim yeri büyük göçün simgelerinden biri olarak gösteriliyor.



Bugünlerde hayalet köy olarak anılan Çökene'de ilginç olan ise evlerin hala sapa sağlam ve her şeyin yerli yerinde olması. Evlerin kapılarının açık kalması, birçok evdeki eşyaların hiç toplanmadan bırakılması dikkat çekiyor.



Yakın tarihte 350 kişiden oluşan 35 hanenin yaşadığı bu köy, gizemleriyle uzun yıllar çok konuşulacağa benziyor. Terk edildikten sonra meraklıları dışında kimsenin ayak basmadığı köyün sokaklarında, gizemli hayat hikayelerinin sessiz çığlıkları yankılanıyor.



İşte bu yeri merak eden Youtuber Yasin Koca, gecenin bir yarısında vardığı köyde tüyler ürperten bir video çekti. Üzerinde doğal taşın bulunduğu kolyeye benzeyen bir sarkaçla metafizik bağlantı kurmaya çalışan ve bu sarkaçla konuşan youtuber, kendisinden metafizik varlıklarla temas kurulması için destek talebinde bulunuyor.



Sarkaç kolyesinden beklediği desteği alamayınca Arapça ve İbranice olduğu düşünen dualar ederek evlere yaklaşan ve metafizik varlıklarla bağlantı kurmaya çalışan Yasin Koca, zaman zaman Türkçe de konuşarak, "Size zarar vermeye gelmedik, sizinle savaşmak gibi bir amacımız yok. Kimseyle bir işimiz yok. Zarar vermek gibi bir amacımız yok. Biz sizleri sadece ziyaret etmeye geldik" şeklinde söylemlerde bulunuyor.



Evleri tek tek dolaşan ve son olarak köyün camisine giren Youtuber'e köye bekçilik yapan bir köpeğin sürekli eşlik etmesi ve son olarak köyden ayrılırken uğurlaması ise dikkatlerden kaçmıyor.