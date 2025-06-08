Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son 6 aylık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre yeniden belirleniyor.

Bu doğrultuda, haziran ayı ÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yansıyacak zam oranı da kesinleşmiş olacak. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Olası zam senaryosunu paylaştı

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla haziran ayı ÜFE rakamlarının yüzde 2 açıklanmasıyla oluşacak olası zam senaryosunu paylaştı.

Cibre paylaşımında, "Haziran ayı ÜFE yüzde 2 geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15,18 zam anlamı taşıyor" dedi.

Cibre paylaşımının devamında, bu durumun benzine 2,18 TL, motorine 2,05 TL ÖTV zammı yapılacağı anlamına geldiğini kaydetti.