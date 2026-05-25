Küresel piyasalarda yeni haftaya olumlu bir hava hâkim olurken, Orta Doğu’ya ilişkin artan iyimserlik petrol fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Cuma gününü 104,25 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlemlerinde 94,75 dolara kadar geriledi.

Son bir ayın en düşük seviyelerine inen Brent petrol, TSİ 06.00 itibarıyla 95,60 dolar civarında işlem gördü. Petrol fiyatları, 24 Nisan’dan bu yana ilk kez kritik 100 dolar eşiğinin altına geriledi. Fiyatlardaki düşüşte, Orta Doğu’da anlaşmaya yaklaşıldığına yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtiliyor.

ABD’den dikkat çeken açıklamalar

Hafta sonu açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir barış anlaşması konusunda önemli ölçüde müzakere yürütüldüğünü ifade etti. ABD basınında ise ilk aşamada Hürmüz Boğazı’nın 60 gün süreyle açılabileceğine dair haberler yer aldı.

Akaryakıtta indirim beklentisi arttı

Petrol fiyatlarının haftalar sonra 100 doların altına düşmesi, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör temsilcileri, petrolün 100 doların altında kalıcı olması durumunda bu düşüşün pompaya indirim olarak yansıyabileceğini değerlendiriyor.

Motorine indirim gelmişti

Son olarak cuma günü motorin fiyatlarında indirim yapılmış, İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 67,02 TL’ye gerilemişti. Benzin ise bugün itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda 65,11 TL seviyesinden satılıyor.