Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD ile İran arasında gerilim artarken, bu gelişme küresel petrol sevkiyatında endişelere neden oluyor.

PETROL, ABD-İRAN GERİLİMİYLE 71 DOLARI AŞTI

İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin 3’te 1’inin gerçekleştiği hayati bir enerji geçiş noktası. Bu nedenle iki ülke arasında yaşanabilecek gerilimde Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı durma noktasına gelebilir. Bu endişe ile hızla yükselen brent petrolün varil fiyatı bu hafta 71,69 dolardan kapanış yaptı.

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Petrol fiyatları son 7 ayın zirvesine çıkarken, bu gelişme sonrası akaryakıta büyük bir zam göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına salı gününden geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam gelecek.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi 60 lirayı aşacak. Motorinin litresi Doğu'daki bazı şehirlerde 63 lira seviyesine kadar çıkacak.