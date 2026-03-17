Benzin fiyatlarına 2,17 lira tutarında zam yapılması gündemde. Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen bu artışın yüzde 75’lik kısmı, Eşel Mobil Sistemi kapsamında Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılanacak. Geriye kalan yüzde 25’lik bölüm ise yaklaşık 54 kuruş olarak doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Bu düzenlemeyle birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatının 61,95 liraya, Ankara’da 62,92 liraya, İzmir’de 63,19 liraya ve Doğu illerinde ise 64,5 lira seviyelerine çıkması öngörülüyor.