Gelişen ve değişen her mahalle gibi yol problemleri ile karşılaşan Akçalar Mahallesi sakinleri, Başköy girişinin genişletilmesini istiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi, hızlı değişimini sürdürüyor. Uzun süredir gelişen mahalle, nüfus yoğunluğunun da artması sebebiyle trafik problemleri ile de karşılaşıyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu mahallenin Başköy girişinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Mahalle sakinleri Başköy tarafından Akçalar’a giriş yolunun genişletilerek trafik probleminin sona erdirilmesini talep ediyor.