İnegöl Belediyesi tarafından 2020 yılında kurulan Baykoca Teknoloji Platformu, Teknofest 2021’de Baykoca Fezakadı Drone Takımı'nın geliştirdiği “Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi” ile İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde birinci olmuştu. 2022'de Samsun’da düzenlenen Teknofest’te ise Baykoca Proje Takımları'nın hazırladığı “Baykoca Çınar” projesi, Turizm Teknolojileri Lise Kategorisi'nde birincilik elde etti. 2023 Teknofest’te Baykoca Proje Takımları, dört projelerini teknoloji severlere tanıtarak çeşitli ödüller kazandı. Şimdi, İnegöl’ün yetenekli gençleri yeni hedeflere odaklanmış durumda. Baykoca Teknoloji Platformu, Teknofest 2024’e 14 proje ile başvurdu ve bu projeler arasından Baykoca Bulut ve Baykoca Barbaros takımları, 778 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı arasında tüm aşamaları geçerek finale kalmayı başardı. İnegöl temsilcisi gençler, 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek final yarışmalarında Çevre ve Enerji Teknolojileri ile Turizm Teknolojileri alanlarında mücadele edecek.

BAYKOCA’NIN HATIRASIYLA, YENİ HEDEFLERE

Baykoca Teknoloji Platformu, İnegöl Belediyesi tarafından yerli ve milli teknoloji çalışmalarına katkı sunmak amacıyla 2020 yılında kuruldu. Platformun mottosu ve yol haritasında "Osmanlı Devleti'nin İlk Şehidi" olan ve kabri İnegöl’de bulunan Osman Gazi’nin yeğeni, Savcı Bey'in oğlu Bayhoca (Baykoca)'nın hatırasını referans almıştır. Gençlerin henüz 16 yaşında kahramanlıkla mücadele ederken şehit olan idealist tarihsel kahramanı model alması maksadıyla bu isimle bir Teknoloji Platformu oluşturuldu. Bu minvalde, "Baykoca" ismi İnegöl Belediyesi tarafından marka olarak tescillendi. Teknoloji platformu kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalarda bu marka kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Gençlerin yerli ve milli teknoloji çalışmalarına özendirilmesi ve bu alanda maddi manevi desteklenmesi amaçlanıyor.

BAYKOCA TEKNOLOJİ PLATFORMUNUN ÇALIŞMALARI VE ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR

Baykoca Teknoloji Platformu, kuruluşundan bugüne kadar 5 festival, 3 yarışma ve 5 fuara katılım sağlayarak İnegöl’e 3 ödül kazandırdı. Yerel yönetimler düzeyinde konsepti ile tek olan Ulusal Teknoloji Festivalini de yine Baykoca Teknoloji Platformu 3 kez düzenledi. Yeni dönemlerde de geliştirerek düzenlemesi planlanıyor. Ayrıca 30 gence staj imkânı sunulurken, 15 gencin savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli nitelikli şirketlerdeki istihdamına katkı sağlandı. 2023 yılında 300 genç, teknik gezi kapsamında Bilişim Vadisinde yer alan Baykoca Ofisi marifetiyle; 42 Yazılım Okulu, Kuluçka İşletim Merkezi, TOGG, Aircar ve Baykoca Teknoloji Ofisini ziyaret etti. Platform koordinasyonunda 18 etkinlik gerçekleştirilirken, şu an 14 takım 125 gönüllü üye ile faaliyetlerini sürdürüyorlar.

FİNALE KALAN PROJELER

Paylaşımlı Su Üstü Scooter Sistemi projesi: Proje çalışmaları 2023 yılında başlamış olup, iki önemli alt unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki ülkemizin turizm potansiyelini arttırmaya yönelik %100 yerli ve özgün konsepte sahip bir paylaşımlı su üstü aracının üretilmesidir. İkinci alt unsur, Turizm 5.0 ve mikro mobilite çalışmaları kapsamında, farklı turizm destinasyonlarında su üstü araç potansiyelini ortaya çıkaracak, Türkiye'de bir ilk olarak %100 yerli ve milli mikro-mobil bir su üstü araç platformu gerçekleştirilecektir. Bu iki amaç doğrultusunda Baykoca Barbaros takımı olarak endüstriye uygun olacak şekilde ilk prototip çalışmaları tamamlanmıştır. Teknofest 2024 Final sunumu sürecine kadar hem elektrikli aracın hem de gerekli olan platformların oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bulut Otomasyon Sistemi: BOS kısa adıyla ifade edilen proje, Hava Elementinden Su ve Elektrik Üretimi Otomasyonu projesi. Ulusal ve uluslararası ölçekte hava elementinin bina çatı uygulaması konseptiyle belirli proseslerden geçirilerek suya ve akabinde de elektriğe dönüştürüldüğü konsept bir projedir. BOS (Bulut Otomasyon Sistemi) ile planlanan uygulama alanı bilgileri girilerek sistemin önerdiği uygulama modülünün onayı yararlanıcıya/talep edene sunulacaktır. Yararlanıcı onayına istinaden BOS bina çatısına entegre edilecektir. Sistem özetle: Binadaki mevcut bağımsız bölüm sayısı başta olmak üzere diğer parametreler odaklı (Çatı yüksekliği, genişliği, bina hmaxı, cephe yönleri, arazi eğim oranı, temel iklim özellikleri, rakım, bahçe m2 gibi) belirlenen uygulama modülü çatıya kurulacaktır. Çatıda çalışacak sistemin ürettiği su, binayı çevreleyen kinetik enerji üreten borulara entegre edilecektir. Boruların içerisinde yer alan bağlantı dişlileri entegre olarak çalışarak ana dinamoyu çalıştıracak ve GES panellerini besleyecektir. GES panellerinde hem güneş enerjisi ile hem de su enerjisi ile biriken enerji sayesinde bahçe zemin altında yer alan depoda su biriktirilecektir. Depodan bağımsız bölüm mutfak besleme hatlarına ara arıtma sistemi ile su aktarımı yapılacaktır. Harici ihtiyaç duyulan alanlara uygun modül seçenekleri ile su aktarımı yapılabilecektir. Ayrıca biriken su, zaman ayarlı sulama sistemi ile bahçe sulamasında kullanılabilecektir. Üretilen elektrik bahçe aydınlatma ekipmanlarında kullanılacaktır.