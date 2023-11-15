Bu belirtiler tümörün akciğer içindeki yerleşimine, büyüklüğüne, yayılım yerine ve yayılma derecesine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir.

Tümörün göğüs içi yayılımına bağlı belirtiler ise şu şekildedir:

1- Devamlı yoğun öksürük vardır.

2- Göğüs, omuz ve sırt ağrısı olur.

3- Balgam miktar ve renginde değişme

4- Kanlı balgam ve kan tükürme

5- Nefes darlığı yapar.

6- Ses kısıklığına neden olur.

7- Yutma bozukluğu meydana gelir.

8- Boyun ve yüzde şişlik

9- Göz kapağında düşme

10- Hışıltılı solunum

11- Tekrarlayan bronşit veya zatürre atakları

Tümörün göğüs dışı (karaciğer ve lenf bezeleri, beyin, böbrek üstü bezleri) yayılımına bağlı belirtiler ise şu şekilde:

1- Baş ağrısı yapar.

2- Bulantı, kusmaya neden olur.

3- Denge bozukluğu, baygınlık, hafıza kaybı

4- Cilt altı şişliklere neden olmaktadır.

5- Kemik veya eklem ağrısı, kemik kırıkları

6- Genel halsizlik

7- Kanama, pıhtılaşma bozuklukları

8- İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı

9- Kaşeksi (kas erimesi)

10- Yorgunluk