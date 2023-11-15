Bu belirtiler tümörün akciğer içindeki yerleşimine, büyüklüğüne, yayılım yerine ve yayılma derecesine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir.
Tümörün göğüs içi yayılımına bağlı belirtiler ise şu şekildedir:
1- Devamlı yoğun öksürük vardır.
2- Göğüs, omuz ve sırt ağrısı olur.
3- Balgam miktar ve renginde değişme
4- Kanlı balgam ve kan tükürme
5- Nefes darlığı yapar.
6- Ses kısıklığına neden olur.
7- Yutma bozukluğu meydana gelir.
8- Boyun ve yüzde şişlik
9- Göz kapağında düşme
10- Hışıltılı solunum
11- Tekrarlayan bronşit veya zatürre atakları
Tümörün göğüs dışı (karaciğer ve lenf bezeleri, beyin, böbrek üstü bezleri) yayılımına bağlı belirtiler ise şu şekilde:
1- Baş ağrısı yapar.
2- Bulantı, kusmaya neden olur.
3- Denge bozukluğu, baygınlık, hafıza kaybı
4- Cilt altı şişliklere neden olmaktadır.
5- Kemik veya eklem ağrısı, kemik kırıkları
6- Genel halsizlik
7- Kanama, pıhtılaşma bozuklukları
8- İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı
9- Kaşeksi (kas erimesi)
10- Yorgunluk