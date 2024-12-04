AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıyı 4,6 büyüklüğünde kaydetti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar paniğe neden oldu.BURSA (İGFA) - AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde Deprem meydana geldiğini açıkladı.

Birçok kullanıcı depremi hisseder hissetmez sosyal medya hesabından yaşadıkları korkuyu aktardı.