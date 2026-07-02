İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BOTAŞ hatlarının geçtiği Akpınar Caddesi'nde eksik kalan asfaltlama çalışmalarının tamamlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME yetkilileri ile BOTAŞ Güney Marmara İşletme Müdürü Muhammet Sezgin Akgümüş'ü ziyaret ettiklerini duyurdu.

Başkan Taban, gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini belirterek, Akpınar Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarının tamamlanması için kurumlar arasında iş birliği sağlandığını ifade etti.

Taban paylaşımında, "BOTAŞ hatlarının geçtiği Akpınar Caddesi'nde eksik kalan asfaltlama çalışmalarını tamamlamak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME yetkilileri ile BOTAŞ Güney Marmara İşletme Müdürümüz Sayın Muhammet Sezgin Akgümüş'ü ziyaret ederek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kıymetli Müdürümüz ve ekibine, UKOME yöneticilerimize destekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Toplantının ardından Akpınar Caddesi'nde eksik kalan asfaltlama çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.