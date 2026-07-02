İnegöl İcra Dairesi, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan milyonluk daireleri icradan satışa çıkardı. Satış ilanları www.ilan.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

İlanlara göre, satışa çıkarılan taşınmazlardan ilki Orhaniye Mahallesi Hacı Muharrem Çıkmazı No:13 adresinde bulunan net 48,80 metrekarelik daire oldu. Taşınmaz için 1 milyon 850 bin lira kıymet takdir edildi.

Bir diğer ilan ise Kemalpaşa Mahallesi İsmail Çetinkaya Caddesi No:71 Daire No:9 adresindeki 100 metrekarelik daireye ait. Söz konusu taşınmazın muhammen bedeli 3 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

Cuma Mahallesi 1. Lale Sokak'ta bulunan Lale Apartmanı'ndaki 91 metrekarelik daire de icradan satış listesine girdi. Bu taşınmaz için belirlenen değer ise 2 milyon 700 bin lira oldu.

İcra yoluyla satışa çıkarılan bir diğer konut ise Süleymaniye Mahallesi Şemsettin Sokak'ta bulunan Hacılar Apartmanı'ndaki brüt 116 metrekarelik daire oldu. Taşınmaz için 3 milyon 600 bin lira kıymet takdir edildi.

Son olarak Mahmudiye Mahallesi Taşkın Sokak No:2 Kat:2 Daire:9 adresindeki 81 metrekarelik daire de satışa çıkarıldı. Bu dairenin muhammen bedeli ise 2 milyon 475 bin lira olarak açıklandı.

İnegöl İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan beş dairenin toplam muhammen bedeli 13 milyon 875 bin lirayı buldu.

İhale tarihleri, satış şartları ve taşınmazlara ilişkin ayrıntılı bilgilere www.ilan.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak: İlan.gov.tr