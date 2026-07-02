Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, farklı ilçelerde bulunan milyonlarca lira değerindeki üç taşınmazı icradan satışa çıkardı. Satış ilanları, www.ilan.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

İlanlara göre, en yüksek değer biçilen taşınmaz Kestel ilçesinde yer aldı. Serme Mahallesi'nde bulunan 6 bin 965 metrekare büyüklüğündeki meyve bahçesi ve tarla vasfındaki taşınmaz için 17 milyon 500 bin lira kıymet takdir edildi.

Satışa çıkarılan bir diğer taşınmaz ise Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunuyor. 2101 ada 18 parsel üzerinde yer alan kat mülkiyetli (D) Blok 5. kat 15 numaralı konut için 5 milyon 500 bin lira değer belirlendi.

Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir konut da icradan satış listesinde yer aldı. 843 ada 1 parselde bulunan, beş katlı betonarme apartmanın 3. katındaki 7 numaralı bağımsız bölüm için ise 2 milyon 500 bin lira kıymet takdir edildi.

Böylece Bursa'da icradan satışa çıkarılan üç taşınmazın toplam muhammen bedeli 25 milyon 500 bin liraya ulaştı.

Satışlara ilişkin ihale tarihleri, şartname ve diğer detaylara www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: İlan.gov.tr