Gelişen teknoloji ile hayatımız içerisinde yer almaya başlayan robotlar kendi her sektörde göstermeye başladı.

İlerleyen teknoloji her an her yerde karşımıza yepyeni bir cihaz ya da robotla çıkabiliyor. Robotlar bu kez Bursa-Yalova yolu üzerinde faaliyet gösteren bir Burger firmasında garson olarak hizmet vermeye başladı.

Yemek için gelen müşteriler karşılarında robot garsonları görünce şaşkınlık yaşadı. Bir süre şaşkınlık yaşayan müşteriler daha sonrasında garson robota yoğun ilgi gösteriyor.