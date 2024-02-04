Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar kavşağında meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden sürücü Shahri Ş. yönetimindeki 16 ALC 646 plakalı TIR, Cumhuriyet mahallesi Gazi Atatürk caddesinden yola çıkan sürücü Meral H.(38) yönetimindeki 34 AG 3801 otomobile yandan çarptı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüdü ile yanındaki 9 yaşındaki oğlu Eyyüb H. Yaralandı.

Yaralı kadın ve oğlu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MURAT AVCI