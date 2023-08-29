Fabrika temizliği yaparken yabancı işçi elektrik çarparak hayatını kaybetti. Olay, Çorlu Deri İhtisas ve Karma O.S.B.'de meydana geldi. Yeşiltepe Mahallesi'nde. Henüz faaliyete geçmeyen bir fabrikada temizlik yapan Suriye uyruklu Omar isimli işçi, öğle yemeğinin ardından işe başladı. Fışkırtma tabancasını tutarken yere düşen işçi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 5 çocuk babası 30 yaşındaki göçmen işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olayla ilgili yaptığı incelemenin ardından cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.