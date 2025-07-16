İmamoğlu’nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle açılan davada, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamasından beraat kararı çıktı. Mahkeme, İmamoğlu’na "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "tehdit" suçundan ise 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Bu süreçte görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu hakkında verilen karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi