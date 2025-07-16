Manisa Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde öğrencilerin en doğru tercihleri yapabilmesi için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğrenciler ve veliler, 17 ilçede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nden (MABEM) randevu alarak bu hizmetten faydalanabiliyor.MANİSA (İGFA) - LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek bu önemli dönemde onların yanında yer alıyor. Alanında uzman rehber öğretmenler, MABEM merkezlerinde öğrencileri ve ailelerini bilgilendirerek en doğru ve bilinçli tercihleri yapmalarına yardımcı oluyor. Bu hizmet, sadece MABEM öğrencilerine değil, tüm öğrencilere açık ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

“EN İYİ LİSELERE YERLEŞMELERİNİ İSTİYORUZ”

Tercih süreciyle ilgili bilgi veren Tercih Danışmanı ve Rehber Öğretmen Hilal Eker, tercihlerin 24 Temmuz’da sona ereceğini hatırlattı. Eker, “2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerimiz için çok önemli olan tercih dönemine girdik. MABEM’de eğitim alsın almasın tüm öğrencilerimize randevularla hizmet vermeye başladık. Hedefimiz, bu süreçte öğrencilere doğru rehberlik yaparak iyi liselere yerleşmelerini sağlamak. Tüm öğrencilerimizi 17 ilçemizdeki MABEM merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

Eker tercih süreci sonrası nakil dönemleri hakkında da bilgi vererek, “4 Ağustos’ta öğrencilerin hangi liselere yerleştiği belli olacak. Sonrasında, daha üst sıradaki okulları hedefleyen öğrenciler için iki nakil dönemi olacak. İlk nakil 4-6 Ağustos, ikinci nakil ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 14 Ağustos itibariyle yerleştirme süreci tamamlanmış olacak. Bütün bir yıl boyunca emek veren tüm öğrencilerimizin istedikleri okullara yerleşmesini diliyoruz” diye konuştu.

“BİLGİLENDİRİLDİK, YÖNLENDİRİLDİK”

Tercih danışmanlığına başvuran öğrenciler ve velileri de uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti. Öğrenci Alptuğ Kadir Geniş, “Başarı puanıma ve ortalamama göre de iyi bir tercih yapacağımı düşünüyorum. Danışmanlık hizmeti sırasında bize birçok bilgi verildi, öneriler sunuldu. Rehber öğretmenimizle yaptığımız görüşme sayesinde daha bilinçli tercih yapabileceğimize inanıyorum. Tüm bunlara göre düşünüp ona göre tercih yapacağım” dedi.

Alptuğ’un Kadir Geniş’in annesi Hafize Geniş de danışmanlık hizmetinden memnun olduklarını belirterek, “Hocamızla görüştük, bize çok yardımcı oldu. Sıralama konusunda önemli bilgiler aldık. Oğlumun puanı ile hangi okulların olabileceğini değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu

“YENİ KURALLARI ÖĞRENDİM”

Danışmanlık hizmetinden yararlanan bir diğer öğrenci Şükrü Umut Kaya ise “Görüşme gayet güzeldi. Yeni bir kural öğrendim; 5 tercih hakkım var, ama en fazla 3’ü Anadolu lisesi olabiliyormuş. Buna göre listemi yeniden düzenledim” dedi.

YKS TERCİH DÖNEMİNDE DE DESTEK SÜRECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim yolculuğunun her aşamasında gençlerin yanında olmaya devam edecek. Sadece LGS’ye değil Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih dönemine giren üniversite adaylarına da ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak. MABEM merkezlerinde görevli uzman rehber öğretmenler, YKS tercih sürecinde de öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapmalarına destek olacak. Üniversite tercihi yapacak tüm öğrenciler, yine randevu sistemiyle 17 ilçedeki MABEM’lerde bu hizmetten faydalanabilecek.