Kadın ve erkeklerin sopayla birbirine saldırıldığı olayda, bıçaklanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki aileden onlarca kişi birbirine saldırdı. Sopalarla karşı tarafın aracını parçalayan aile fertleri, ardından ise akrabalarına saldırdı. Yaşanan kavgada Y.C.G. isimli şahıs, bıçakla 25 yaşındaki Burak A.’yı iki yerinden bıçaklarken, H.A.’yı da sopayla hastanelik etti. Olaya karışan tarafların hepsinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak A. ve H.A.’yı hastaneye kaldırdı. Karşı taraftan ise yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G.’de hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleri sunucunda hastaneye kaldırılan Burak A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.