Eskişehir Tepebaşı ilçesinde yaşanan üzücü bir olayın davası devam ediyor. İsmail Akdemir (50) ve oğulları Beytocan Akdemir (20) ile Baran Akdemir (22), akrabaları Volkan Şener (28) ile Polat Gezgin'i (21) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanmıştı. Duruşma savcısı, bu üç sanık hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, geçen yıl Eylül ayında Tepebaşı ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, İsmail Akdemir ve iki oğlu, akrabaları Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti. Burada çıkan bir kavga sonrasında, baba ve oğulları pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtılar. Şener ile Gezgin yaşamlarını yitirirken, şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı ve ardından tutuklandılar.

Duruşmada, tutuklu sanık Beytocan Akdemir olaydan büyük pişmanlık duyduğunu belirterek suçun kendisine ait olduğunu kabul etti. Diğer sanık Baran Akdemir ise suçlamaları reddederek, maktullerin kendisine yönelik bir tehdidi olmadığını savundu.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve davanın ileri bir tarihe ertelendi.