Van-Hakkari karayolunda bugün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç bir kaza, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 11 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın yaşandığı yer, Güzeldere mevkisi olarak belirtildi ve saat 18.00 civarında gerçekleşti. Kaza, bir kargo firmasına ait olan ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 41 LU 349 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen 65 FD 268 plakalı yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu, maalesef 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Haber alınır almaz, olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı, ancak daha sonra tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak resmi soruşturma başlatıldı.