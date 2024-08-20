Ünlü aktör Michael Madsen, aile içi şiddet suçlamasıyla Los Angeles'ta tutuklandı. Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, bir kadının kocası tarafından itildiğini iddia eden bir ihbar aldıklarını ve olayın ünlü oyuncu Michael Madsen ile ilgili olduğunu doğruladı.

"Reservoir Dogs", "Kill Bill", "The Hateful Eight" ve "Once Upon a Time ... in Hollywood" gibi yapımlarda rol alan 66 yaşındaki Madsen, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İddialara göre Madsen’in eşi DeAnna Madsen, polise başvurarak şiddet gördüğünü bildirdi. Madsen, 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Madsen'in temsilcisi, Variety'ye yaptığı açıklamada, "Michael ile karısı arasında bir anlaşmazlık yaşandı ve bunun olumlu bir şekilde çözülmesini umuyoruz" dedi.

*Michael Madsen Kimdir?*

25 Eylül 1957 doğumlu Amerikalı oyuncu Michael Madsen, kariyerinde birçok önemli projede yer almış bir isimdir. Aynı zamanda "Beer, Blood, and Ashes", "Eat the Worm", "Burning in Paradise" ve "The Hounds of the Hounds" isimlerinde dört şiir kitabı bulunmaktadır. Madsen, 2015 yılında Türk yönetmen Hasan Karacadağ'ın korku filmi "Magi"de de rol almıştır.