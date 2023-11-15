Akupunktur tedavisi ile zayıflama, son dönemde en çok tercih edilen zayıflama yöntemleri arasında yer alıyor. Bunun nedenleri arasında akupunktur tedavisinin uygulanışında herhangi bir kimyasal maddenin veya ilacın kullanılmamasıdır. Ayrıca akupunkturla zayıflama için alışılagelmiş yöntemlerde meydana gelen açlık, sinir, halsizlik, baş dönmesi ve benzeri pek çok günlük hayatı olumsuz etkileyen unsur yaşanmamaktadır.

Akupunktur tedavisi ile zayıflama tedavisinin ilk aşaması, kişiyi tanımaya yönelik yapılan sözlü ya da yazılı soru cevaplar ile gerçekleşmektedir. Kişi hakkında genel bilgilerin alınması amaçlanan bu ilk etap yaklaşık yarım saat civarı bir süreyi alır. Bu aşamanın başlıca sebepleri arasında akupunktur tedavisinin her bünye için aynı sonuç vermemesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kişiye özel bir tedavi programı bu ilk etap ile mümkün olabilmektedir.

Bu ilk aşama vesilesiyle kişinin herhangi bir alerjik reaksiyona sahip olup olmadığı, herhangi bir hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti yapılmaktadır. Ayrıca söz konusu kilo şikayetinin kaynağının tespiti yapılır. Zira aşırı kilo ırsi, ilaç kaynaklı ya da yeme alışkanlığına dayalı olabilir. Tüm bu bilgilerin neticesinde kişiye özel analizler yapılarak tedavi programı oluşturulur.

Akupunktur ile Zayıflama Tedavisi

Akupunktur tedavisi ile zayıflama tedavisi insanın beyninde başlayan bir tedavidir. Bunun başlıca nedeni açlık kaynaklı sinir ve stres duyguları beyinde meydana gelmektedir. İnsan beynine en yakın akupunktur noktaları ise kişilerin kulaklarında yer almaktadır.

Kulağın dezenfekte edilmesinin ardından akupunktur noktalarına akupunktur iğneleri yerleştirilmeye başlanılır. Kulak ya da diğer bölgelerde bir adet akupunktur noktası bulunmamaktadır. Çok sayıda akupunktur noktası bulunması nedeniyle birden fazla akupunktur noktası kombinasyonu yapılır. Bu kombinasyon noktaları uyarılarak kişinin bağırsak ve mide hareketlerinin düzene girmesi sağlanır. Bu sayede kişinin iştahı kontrol altına alınmış olur.

Akupunktur iğneleri, iğneden korkan kişilerin korkmasına neden olacak bir acı meydana getirmemektedir. Zira çok ince iğneler olması nedeniyle, bir akupunktur uzmanı tarafından uygulanması durumunda hissedilmeyecek kadar düşük bir batma hissi meydana gelmektedir.

Kulak dışında gerek duyulması durumunda bilek, el ve diğer akupunktur noktalarına da iğneler takılabilir. İğnelerin takılması neticesinde yarım saat kadar dinlenme sürecine geçilir. Yaklaşık yarım saat süren dinlemenin ardından kalıcı iğneler olarak adlandırılan bantlı iğneler takılır. Bu bantlı iğneler kişide yaklaşık 1 hafta boyunca takılı kalmaktadır. Tedavi süresinin uzunluğu da kişinin sahip olduğu kilo ve vermeyi arzu ettiği kiloya göre değişmektedir.