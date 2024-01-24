Akvaryumda Beslenebilen En Hoş Balık Türleri ;

Beta Balığı : Beta balıkları çok kavgacı bir balık çeşididir. Aynı cinsine ve aynı türüne karşı agresif davranışlar sergiler. Küçük akvaryum balığıdır. Beta balıklarının çeşitli renk ve alt türleri bulunmaktadır. Bakımı kolay ve zahmetsizdir. Etçil bir balık türüdür. Yaşayabilmesi için ihityacı olan su sıcaklığı 25 – 30 derece arasıdır.

Melek Balıkları : Orta derece agresif olan bu balıkları. İhtişamıyla akvaryumunuzu süslemektedir. Hem etle hem de otla beslenebilirler. Melek balıklarının max. Ulaştıkları bout ise 10 – 14 cm arasıdır. Yaşayabilmesi için ihityacı olan su sıcaklığı 25 – 35 derece arasıdır. Yutamıyacakları balıklar için tehlikesiz bir türdür.

Siyah Moli Balıkları: Akvaryumlarınız üst ve orta kesimlerini kullanan, çok hızlı hareket eden ama bir o kadar da çok hoş bir görüntü açığa çıkaran balık türüdür. Tamamıyla barışçıl bir balık türüdür. Sadece üreme dönemlerinde biraz agresiflerdir. Tamamıyla otçuldur. Yaşayabilmesi için ihityacı olan su sıcaklığı 23– 28 derece arasıdır.

Sarı Prenses Balıkları : Barışçıl bir balık türüdür. Fakat üreme döneminde çok agresif olurlar. Bakımı kolaydır ve popüler balık türleri arasındadır. Boyu ortalama olarak 10 cm’ e kadar ulaşabilir. Yaşayabilmesi için ihityacı olan su sıcaklığı 22– 28 derece arasıdır.

Kristal Köpek Balığı : Küçük boylarda barışçıl bir balık türüdür. Fakat boyları büyüdüğünde agresiflik ve saldırganlık artmaktadır. Hem et ile hem de otla beslenebilirler. Çpk güzel bir görüntüleri vardır. Max. Ulaşabildikleri büyüklük 35 cm dir. Yaşayabilmesi için ihityacı olan su sıcaklığı 22– 26derece arasıdır.