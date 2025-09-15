ESKİŞEHİR (İGFA) - Orkestra Şefi Rengin Gökmen yönetiminde, Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano), Barış Yanç (Tenor) ve Arda Aktar (Bariton) solistliğinde gerçekleşen konserin anlatıcılığını tiyatro sanatçısı Okan Şenozan üstlendi. Koro Şefi Özlem Erdoğan yönetimindeki Eskişehir Polifonik Korosu, Saygun ve Başkent Filarmoni Koroları’nın katkılarıyla konserde yer aldı.

Konserde Namazgahtepe ile Duatepe arasında gerçekleşen büyük direnişi konu alan "Yankılı Tepeler Senfonik Şiiri" seslendirildi. Bestesi Oğuzhan Balcı'ya, librettosu ise Yavuz Demir'e ait olan bu değerli eser, Eskişehir'in milli mücadele yıllarında gösterdiği kararlılığı ve direniş ruhunu yansıttı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı bu anlamlı günde gerçekleştirilen konser, sanatın evrensel diliyle tarihi hafızayı canlandırdı ve büyük beğeni topladı.

Konser, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, besteci Oğuzhan Balcı ve libretto yazarı Yavuz Demir’in katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, plaket takdimiyle sona erdi.

Senfoni Orkestrası’nın bir sonraki konseri, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi’nde, Orkestra Şefi Burak Tüzün yönetiminde ve piyanist Gökhan Aybulus’un solistliğinde gerçekleştirilecek