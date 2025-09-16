Doğanspor, Orhaniyespor, Alanyurtspor, Karadeniz Güvenspor, Yenicespor, Gençlergücü, Akhisarspor, Kurtuluşspor, Cerrahspor, Turgutalpspor, İsaörenspor, Yıldırımspor takımlarının başkan, yönetici ve hocalarının katıldığı organizasyonda Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin katılımlarından dolayı tüm kulüplere teşekkür ederken, Sultan Su İnegölspor Altyapı Yönetim kurulu Başkanı Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada;

Programımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu kadar güzide başkanımızı, yöneticilerimizi ve hocalarımızı bir arada görmekten İnegölspor ailesi olarak çok mutluyuz. Biz arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 4 aydır yeni bir yapılanmaya giderek güçlü bir organizasyon şeması kurduk. Hocalarımızla birlikte Yönetim Kurulu ve aile birliği oluştu ve bu birlik, beraberlik ile çalışmalarımıza başladık. Aramıza yeni hocalarımız katıldı. Atletik performans hocası kattık, İzzet Kaya hocamızı kattık.

Şunu söyleyebilirim, burada birlikte olmaktan çok mutluyuz, İnegölspor ailesi olarak İnegölspor çatısı altında hep birlikte siz değerli kulüplerimizle daha iyi, daha organize işler yapacağımızdan eminim. Yemeğe katılımınızdan dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum, 2025-2026 sezonunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.