Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentsel dönüşümle ilgili tarihi günü kamuoyu ile paylaştı. Alemdar, Tığcılar Dönüşümü için 17 Eylül Çarşamba günü uzlaşma görüşmelerinin başlayacağını ve şehrin dönüşümü için adil, eşit, vatandaştan yana bir anlayışla gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Alemdar, "Şeffaf bir şekilde hak sahipleriyle enine boyuna tüm detayları paylaşacağız. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve pilot bölge olarak Tığcılar Mahallesi’nin belirlendiği ‘Kentsel Dönüşüm’ projesinde tarihi süreç başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ve Sakarya’daki en büyük dönüşüm adımı Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etabıyla ilgili ise tarihi günü kamuoyuna Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar duyurdu. Alemdar, 17 Eylül Çarşamba günü itibariyle hak sahipleriyle bire bir uzlaşma görüşmelerine Hastane Kampüsü karşısındaki Sakarya Ticaret Merkezi’ndeki Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde başlayacaklarını açıkladı.

Bakanlık güvencesinde modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlar ile işyerlerinin inşa edileceği, Sakarya’nın geleceğine yön verecek bu büyük dönüşümün şeffaf, güvenli ve takip edilebilir bir şekilde başlatılması hedefleniyor. Uzlaşma sürecinin 1. etabı Yeni Cami Sokak, Kol Sokak, Kadir Hoca Sokak ve Bulvar arasında kalan alanı kapsayacak. Hak sahipleriyle birebir ve randevulu görüşmeler yapılacak ve her bir görüşmede vatandaşın haklarının korunması birinci öncelik olacak. Sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceğinin altını çizen Başkan Yusuf Alemdar açıklamasında, "Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız için beklenen sürece geldik. 17 Eylül Çarşamba günü itibariyle hak sahipleriyle bire bir görüşmelere başlıyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi önceliğimiz dönüşüm, önceliğimiz vatandaşımızın haklarını korumak. Adil ve katılımcı bir anlayışla şeffaf bir şekilde hak sahipleriyle enine boyuna tüm detayları paylaşacağız. İnşallah bu süreci de en adil en uygun bir şekilde tamamlayıp daha dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi aracılığıyla vatandaşlar, sürecin her aşamasını yakından takip edebilecek, haklarına ilişkin detaylı bilgi alabilecek ve işlemlerini kolaylıkla yapacak. Katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek süreç Sakarya için yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak.