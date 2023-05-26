Akyazı Spor Salonu’nda Eğitimci-Yazar Hayati İnanç’ın katılımları ile ‘Gençlik Buluşması’ düzenlendi. Ekinliğe katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Gençlerimizin bu coşkusu bizleri mutlu etti. Sıcak ve samimi sohbetleri ile akşamımızı güzelleştiren değerli hocamıza teşekkür ederim” dedi.

Cumhur İttifakı gençlik temsilcileri AK Parti Gençlik Kolları, Ülkü Ocakları, Alperen Ocakları ve Milli Gençlik Hareketi’nce Akyazı Spor Salonu’nda ‘Hayati İnanç ile Gençlik Buluşması’ programı düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve salonu doldurduğu programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ayhan Arslan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Naim Yolcu, AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Ümit Bodur ve davetliler katıldı.

Eğitimci-Yazar Hayati İnanç’ın anlatımları ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattığı etkinlik sonrasında Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan kendisine hediye takdiminde bulundu. Sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı Hayati İnanç’a teşekkür eden Başkan Soykan, “ Gençlerimizin bu ilgisi ve enerjisi bizleri de oldukça memnun etti. Akyazı Belediyesi olarak ilçemizde gençlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik birçok etkinlik düzenliyoruz. İnşallah sayın hocamızı da önümüzdeki dönemde bir kez daha ilçemizde misafir ederek gençlerimizle buluşturacağız” şeklinde konuştu.