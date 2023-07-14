Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede iki yeni park için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Akyazı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parkların bakımı, onarımı ve yenilenmesi çalışmalarının yanı sıra yeni park ve oyun alanları da inşa ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’nde bin 200 metrekare alanda, Yunus Emre Mahallesi’nde ise 2 bin 200 metrekare alanda iki yeni park inşa etmek üzere çalışmalarına başladı.

Çalışmaları inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Mahalle ve sokaklarımızda çocuklarımızın güven içerisinde oyun oynayabilecekleri, ailelerimizin de keyifli vakit geçirebilecekleri park ve yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar çerçevesinde çocuk oyun grupları, spor aletleri, kauçuk zemin uygulamaları ve peyzaj çalışmaları ile 28 adet çocuk parkını ilçemize kazandırdık. Gazi Süleymanpaşa Mahallesi 3009 nolu sokağımızda bin 200 metrekare alanda, Yunus Emre Mahallesi 4074 nolu sokağımızda ise 2 bin 200 metrekare alanda iki yeni park inşa etmek üzere çalışmalara başladık. İçerisinde kamelyalar, spor aletleri, voleybol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları bulunacak olan yeni parklarımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.