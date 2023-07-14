Sakarya Büyükşehir Belediyesi taksiciliğin kurumsal bir yapıya kavuşması için duraklar modern bir tasarımla yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezindeki taksici esnafının ekmek teknesi olan durakları yeniledi. Vatandaşların kolayca fark edebilecekleri, esnafın mevsim şartlarından korunabilecekleri, dinlenebilecekleri ve düzenli olarak hizmet verebilecekleri ahşap taksi duraklarının montaj işlemleri tamamlandı. Ticari taksi duraklarının tek tip hale getirilerek kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ilk olarak şehir merkezindeki 13 adet taksi durağında uygulandı. Taksici esnafının hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilen yeni duraklar, taksi yoğunluğuna göre 2 farklı tip olarak tasarlandı. İlk olarak şehir merkezinde uygulanan dönüşüm çalışması şehir genelinde devam edecek.