Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde ‘İklim Değişikliği Perspektifinde Sürdürülebilir Su Yönetimi’ konulu panel düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘İklim Değişikliği Perspektifinde Sürdürülebilir Su Yönetimi’ konulu panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Ahi ve Namık Kemal Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta katıldı. Panelde dünya su sağlığının önemine dikkat çekmek, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için farkındalık oluşturmak, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, su kirliliğinin nedenleri ve suyun etkin kullanımı gibi konulara değinildi.

Plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle panel sona erdi.