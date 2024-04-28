Bilecik’in Bayırköy beldesinde Trabzon hurması yetiştiriciliği ve gülleci bulamacı eğitimi verildi.

Bayırköy beldesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla ‘Trabzon hurması yetiştiriciliği’ eğitimi çerçevesinde gülleci bulamacı uygulamalı olarak gösterildi. Üreticilere meyve ve sebze üreticiliğinde toprak, ürün ve bitki sağlığı açısından büyük önem arz eden gülleci bulamacı yapımı konusunda teknik ekipler tarafından uygulamalı eğitim verildi.