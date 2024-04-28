Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, resim kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Darüleytam binasında faaliyet gösteren resim kursunu ziyaret ederek, kursiyerler ile bir araya geldi. Sanata ilgili olduğunu ve sonsuz saygısının olduğunu belirten Başkan Durgut, "Bugün burada kurs öğretmenimiz Musa Aydın yönetiminde faaliyet gösteren resim kursunda çalışmaları inceledik. Ortaya çıkan eserleri ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Durgut, tek tek sohbet etitği kursiyerlere resim yaparken neler hissettiklerini ve ortaya çıkan eserlerde hangi duyguları yansıtmak istediklerini sordu. Durgut, sanata sonsuz saygı duyduğunu belirtti.