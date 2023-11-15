Alaca Çorbası Yapmak İçin Gereke Malzemeler

1 adet kereviz

1 adet havuç

1 adet patates

Terbiyesi İçin gerekli olan malzemeler ise:

1 y.k un

3 y.k tereyağı

1 s.b krema

tuz, karabiber

maydanoz

kereviz yaprağı

Yapılışı:

Öncelikle kereviz, havuç ve patatesi çok küçük küpler halinde doğrayıp tencereye koyun. Daha sonra üzerine 4 bardak su ekleyip 15 dakika pişirin. Ardından bir tavada yağ ve unu kavurun. Kokusu çıkan un içine ılımış sebzelerin suyundan azar azar ekleyip karıştırarak kaynatın. Kaynayan terbiyenin içine sebzeleri, kremayı, tuzu ve karabiberi koyup karıştırın. Fokurdayınca ocağı söndürüp ince kıyılmış maydanoz ve kereviz yaprakları ekleyip servis yapın.