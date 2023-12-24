Süper amatör ligi B grubu 10 hafta maçında Alanyurt spor Alanyurt sahasında Orhangazi Gentcler Birliği ile karşı karşıya geldi.Dakika 24 ve 70 da Furkan Şahin,dakika 48 de Murat Mercan dakika 65 de Erkan Demir, dakika 83 de Umut Ahmet Fıçıcı dakika 86 da Cihan Özkaynak ın golleri ile 6-1 yendi Rakibin tek gollü dakika 79 da Gökhan Sosyal’dan geldi.

İlk yarısı 1-0 biten ve dengeli geçen maçın ikinci yarısında rakip takım Alanyurt sporun futboluna tamamen kendisini teslim etti maç 6-1 Alanyurtun galibiyeti ile sonuçlandı