Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 5 bin 471 liradan alınırken, 5 bin 557 liradan satılıyor.
22 ayar bileziğin gramı 5 bin 1 liradan alınıp 5 bin 243 liradan işlem görüyor. 14 ayar altın ise 3 bin 18 liradan alınıyor, 4 bin 101 liradan satılıyor.
Çeyrek altın alışta 8 bin 962, satışta 9 bin 63 lira seviyesinde. Eski çeyrek altın 8 bin 907 liradan alınırken 9 bin 19 liradan satılıyor.
Yarım altın 17 bin 923 liradan alınıp 18 bin 116 liradan satılırken, tam altın 35 bin 736 liradan alıcı buluyor ve 36 bin 104 liradan satılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ