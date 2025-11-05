Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 5 bin 471 liradan alınırken, 5 bin 557 liradan satılıyor.

22 ayar bileziğin gramı 5 bin 1 liradan alınıp 5 bin 243 liradan işlem görüyor. 14 ayar altın ise 3 bin 18 liradan alınıyor, 4 bin 101 liradan satılıyor.

Çeyrek altın alışta 8 bin 962, satışta 9 bin 63 lira seviyesinde. Eski çeyrek altın 8 bin 907 liradan alınırken 9 bin 19 liradan satılıyor.

Yarım altın 17 bin 923 liradan alınıp 18 bin 116 liradan satılırken, tam altın 35 bin 736 liradan alıcı buluyor ve 36 bin 104 liradan satılıyor.