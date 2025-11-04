Kermeste köy kadınlarının el emeğiyle hazırladığı yöresel ürünler, meyve ve sebzeler, nohutlu pilav, köfte, ayran ve çeşitli ev yapımı yiyecekler satışa sunuldu. Kermes boyunca 309 kasa elma ve armut öşürü de toplanarak kampanyaya dahil edildi.

Kermes ve öşür gelirleriyle birlikte toplanan toplam tutar 296.860 TL, İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir’e makbuz karşılığında teslim edildi.

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbıkçı, kampanyaya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de insanlar açlıktan ölüyor, bir soykırım yaşanıyor. Biz burada boş duramazdık. Biz de ‘çorbada bizim de bir tuzumuz olsun’ diye elimizden geleni yaptık. Köylümüz canla başla çalıştı, herkes gücü nispetinde katkı sundu.”

Kooperatif Başkanı Erhan Ulu da konuşmasında duygu dolu mesajlar verdi:

“Gazze’de insanlar bir tas sıcak çorbaya bile ulaşamıyor. Çocuklar süt bulamıyor, bir kase çorba için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Buna sessiz kalamazdık, kalmayacağız da. Her zaman oradaki kardeşlerimizin yanında olacağız, desteklerimizi esirgemeyeceğiz.”

İHH İnegöl Başkanı Turgay Demir ise köy halkına teşekkür ederek şunları söyledi:

“İnegöl’ün birçok köyü elinden ne geldiyse toparlayıp destek olmaya çalıştı. Bu bizim için çok kıymetli. Kimisi emeğiyle, kimisi bahçede topladığı meyvesiyle, kadınlarımız açtığı gözlemelerle destek oldu. Biz bu duyarlılığı gördükçe, ‘daha fazla ne yapabiliriz’ diye gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

Program sonunda, İHH temsilcileri tarafından mahalleye anlamlı bir hediye takdim edildi. İHH Başkanı Turgay Demir, Muhtar İsmail Çıbıkçı ve emeği geçenlere, üzerinde Peygamber Efendimiz’in şu hadis-i şerifinin yazılı olduğu plaket sundu:

“Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.”

Bu anlamlı etkinlik, isaören Mahallesi’nin yardımseverlik ruhunu, birlik ve vicdan bilincini bir kez daha ortaya koydu. Her katkı, Gazze’de bir sofraya umut, bir çocuğun kalbine sevinç olarak ulaşacak.