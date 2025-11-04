Elazığ Medilines Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, mevsim geçişlerin sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Üst solunum yolunun bulaşıcı bir hastalık olduğunun altını çizen Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, "Mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları diğer mevsimlere göre biraz daha sık görülmektedir. Bu özellikle üst solunum yolundaki organların bir şekilde hastalanması tepkisi sonucunda belirtiler görülmektedir. Burun akıntısı, kaşıntı, gözlerde sulanma, boğaz ağrısı ve ateş yükselmesi gibi belirtilerle seyretmektedir. Bunların tedavisi genellikle septomatik dediğimiz belirtilere yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Çünkü bunların ekseriyâ sebebi virüslere bağlı hastalıklar olmaktadır. Bu nedenle antibiyotikler hastaların tedavisinde önemli ölçüde kullanılmamaktadır ama çok ilerlemiş vakalarda viral enfeksiyona bir bakteri eklenmişse antibiyotik kullanımı olmaktadır. Hastalıkların bulaşmaması için hijyen kurallarına ciddiyetle dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ortak kullanılan malzemelerin kullanılmasında dikkatli olmak, yine ortak kullanılan kapı kolu, merdiven ve asansör düğmeleri gibi yerlere elle çok dokunmamak dokununca da hemen dezenfektan kullanmalıyız. Yakın temas yapmamak gibi şeyler hastalıkları önemli ölçüde engellemektedir. Ayrıca maskenin de ciddi derecede koruyucu olduğunu da biliyoruz. Ağrı kesiciler, vitaminler, taze sebze ve meyve tüketimi, ılık su ve sıvı gıdaların bol alımıyla bu tedaviler yapılabilmektedir. Bunlara rağmen ateş, öksürük ve balgam şikayetleri ileri derecede artmışsa hastane tedavisi için uzman doktora müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA