Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek müşteki olarak yer aldı. Soruşturmada 19 kişi hakkında işlem yapılırken, Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında soruşturma izni talep edildi. Toplanan deliller, bilirkişi raporları ve ifadeler doğrultusunda asli ve tali kusurlu oldukları belirlenen 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, eşi Nurcan Zeyrek’in ise eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı ifade edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar arasında havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan N.B. ile tamiratını gerçekleştiren H.İ. de yer aldı. Tutuksuz sanıklar arasında ise site görevlisi A.E., havuz bakım ve makine dairesi sorunlarıyla ilgilenen Y.Ö., bobinaj firması sahibi H.A., elektrik dağıtım firması görevlisi M.E., yapı denetim firmasında görevli mühendisler R.A., H.Ş. ve M.Ç. ile müteahhit firma yetkilisi M.G. bulunuyor. İddianamede tüm şüpheliler hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.