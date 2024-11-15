Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin düzenlendiği 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı’na katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin düzenlendiği 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı’na Başkan Alemdar’ın yanı sıra Vali Rahmi Doğan, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, il müdürleri, STK Temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

Başkan Yusuf Alemdar, “Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Her alanda plansız, hedefsiz bir çalışma başarılı olamaz, hedefe yürüyemez. Biz bu hususta stratejik planları önemsiyoruz. Bu konuda ise istişareyi elden bırakmadan tüm şehri kapsayıcı çalışmalıyız. Hedef belirleyip, vizyon ve doğru stratejiyi planlayıp şehrimizi daha da ileriye götürmeliyiz. Bu anlamda öğrencilerimizi yetiştiren üniversitelerimizin de stratejik planlarını önemsiyoruz. Burada oluşturulacak planların ülkemizin geleceğine bir iz bırakacağına inanıyorum. Bu çalışmayı başlatan tüm hocalarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştaya katılan herkese teşekkür eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Genç ve dinamik, çözüm üreten bir üniversite olarak her alanda gelişmeye devam edeceğiz. Biz üniversitemizin iş dünyasıyla entegre olarak sorunları çözüme ulaştıran nitelikli insanlar yetiştiren, AR-GE geliştiren bir üniversite olmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Vali Rahmi Doğan konuşmasında “Üniversitelerden mezun evlatlarımız uygulamada sıkıntı yaşıyorlar. Teorik bilgilerini pratiğe dökemiyorlar. Bu anlamda bu tür üniversiteler önemli bir çalışma ortaya koyuyor. Üniversitelerin stratejik planlamalarını önemsiyorum. İnşallah bu toplantıda gelecek 5 yılda üniversitemizin neler yapabileceğini ortaya koyar ve güzel neticeler elde edilir” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise “Türk yükseköğrenim sistemi son yıllarda gerek nicelik gerekse nitelik olarak büyük bir ilerleme gösterdiğini vurguladı.

