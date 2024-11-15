Balıkesir Üniversitesi Senato Toplantısı Kepsut Meslek Yüksekokulu’nun organizasyonu ile Kepsut Belediyesi Mehmet Karabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör yardımcıları ve senato üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Kepsut Meslek Yüksekokulu müdürü Prof.Dr. Şükrü Hakan Atalgın yüksekokul ile ilgili bilgiler sundu. Kepsut Belediye başkanı İsmail Cankul’un yemek ikramından sonra Çataldağ ormanlarında yer alan Elma Gediği mevkiinde doğa yürüyüşü ile organizasyonun sosyal etkinlik kısmı tamamlandı. Sararan son bahar yaprakları arasında çay ikramı ile son baharın sunduğu renk cümbüşü izlendi.