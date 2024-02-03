Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı’nın Eyüpsultan’da kılınan cenaze namazına katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda ebediyete, hakka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi: Anneciğim, ablacığım. Hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı” dedi.



Ünlü yazar Alev Alatlı, bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü yazar için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Sanatçı Orhan Gencebay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda ebediyete, hakka, ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi: Anneciğim, ablacığım. Hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii hem bizim Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı. Hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ben tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız, evet ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Eyüp Sultan hazretlerinin hemen bu hazirede olması, bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik gidiyoruz ve tabii ki şu anda özellikle ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette Rabbim bizleri haşru cem eylesin diyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tabutu bir süre omuzladı. Alatlı’nın cenazesi Eyüpsultan’da bulunan Mihrişah Valide Sultan Türbe Haziresine defnedilecek.