Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Alevler evi kullanılmaz hale getirirken, yaralanan veya zehirlenen olmadı.

Yangın, sabah saatlerinde Altınova Mahallesinde Atatürk Bulvarı 10. sokaktaki 4 katlı binada çıktı. Apartmanın ikinci katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. H.P.’ye ait olduğu öğrenilen evdeki yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Apartmandaki vatandaşlar, ve mahalle sakinleri ise ekiplerin çalışmalarını tedirginlikle takip etti.

Alevler söndürülürken, yangından yaralanan veya zehirlenen olmadı.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.