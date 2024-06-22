İstanbul-İzmir otobanı yakınında yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İstanbul-İzmir otobanı Bursa’nın Karacabey ilçesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Harmanlı Seyran Mahalleleri arasında bulunan dinlenme tesisinin arkasından yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla ilerleyen alevlere, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edildi. Otobana sirayet etmeden söndürülen alevler, sürücülere de derin bir nefes aldırdı.