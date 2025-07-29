64 yaşında, üç çocuk ve iki torun sahibi olan Doğru, Keles'in Basak köyünden üç gündür yangın bölgesine su götürüyor. Patlayan traktör lastiğine rağmen, jant üzerinde kilometrelerce ilerleyerek yangına müdahale etti. Lastiği sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilen Doğru, yaşadığı süreci anlattı.

İlk gün Keles'ten Gürsu'daki yangına da gittiğini, pazar günü ise Harmancık'taki yangına su taşıdığını belirten Doğru, Harmancık’a 40 kilometre gidip geldiğini söyledi. Gündüzleri köyde yaşlıların, geceleri ise gençlerin su taşıdığını ifade etti. Yangın mahalline beş kilometre kala lastiğin patladığını, buna rağmen durmadığını ve suyu ulaştırdığını aktardı. Patlak lastikle yangın alanına ulaştıktan sonra çıkma lastik taktırarak köyüne döndü.

Yolda birçok kişinin kendisine gitmemesi gerektiğini söylediğini ama bunları dinlemediğini dile getiren Doğru, bu tür bir durumda başka hiçbir şeyi düşünemediğini belirtti. Lastiği yangının içinde değiştirme imkanının olmadığını vurguladı. Köy halkının ve bölge insanının yangınla mücadelede seferber olduğunu söyledi.

Traktörünün değil jantının gitmesine üzüldüğünü dile getiren Ramazan Doğru, yangından dönerken yanan hayvanların çığlıklarını duyduğunu ve bu seslerin hala kulaklarında yankılandığını anlattı. Bu nedenle gece uyuyamadığını, ormandaki ağaçların ve hayvanların yok olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Ramazan Doğru ile görüntülü görüşme yaparak teşekkür etti. Bozbey, Bursa’yı birlikte yeşillendireceklerini, köyün eksiklerini gidereceklerini ve yapılan fedakarlığın unutulmayacağını belirterek, helallik istedi.