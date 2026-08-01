Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak olan mezat programı, gece 24.00'e kadar devam edecek. Etkinlikte nadir antikalar, koleksiyonluk objeler ve farklı dönemlere ait özel parçalar satışa sunulacak.

İnegöl'de ilk kez gerçekleştirileceği belirtilen organizasyonun, antika meraklılarının yanı sıra koleksiyonerler ve tarihi eserlere ilgi duyan vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Nova Park AVM yönetimi tarafından yapılan davette, tüm antika severler keyifli bir mezat deneyimi yaşamaya davet edildi. Açık artırmada yer alacak eserler, hem koleksiyonuna yeni parçalar eklemek isteyenlere hem de antika dünyasını yakından tanımak isteyen ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak.